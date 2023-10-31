Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Турнир большого города" для киберспортсменов стартовал в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В этом году в них поучаствуют 3,5 тысячи игроков, в числе которых школьники, студенты колледжей, их родители и педагоги. Всего в турнире семь компьютерных и мобильных дисциплин", – отмечается в сообщении.

Турнир завершится 1 декабря. В будние дни состязания будут проводиться в режиме онлайн, в выходные – на базовых площадках очно. Все киберспортсмены могут принять участие в любом соревновании, но только в составе одной и той же команды.

Итоги соревнований по каждой дисциплине будут подведены в декабре. Результаты опубликуют на странице Московской школьной киберспортивной лиги в соцсети "ВКонтакте". Победителей и призеров ждут подарки.

Впервые Московский центр воспитательных практик департамента образования и науки провел "Турнир большого города" в сентябре 2021 года. За два года в состязаниях приняли участие свыше 10 тысяч жителей Москвы. Турнир проводится с целью создать условия для эффективного развития киберспорта и повышения квалификации участников соревнований.

Помимо этого, в городе проводится Московская школьная киберспортивная лига, в рамках которой больше 12 тысяч учащихся соревнуются в 14 игровых дисциплинах.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что Большая Киберспортивная Лига пройдет на Южном речном вокзале в Москве 11 и 12 ноября. Это станет первым в России турниром по онлайн-игре Counter-Strike 2. Он пройдет на виртуальной карте – станции метро "Киберспортивная". Присоединиться к киберпразднику и посмотреть на игру может любой желающий в режиме онлайн.

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