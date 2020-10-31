Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Москвичей призвали вызывать врача при любых симптомах ОРВИ и не ходить к врачу самостоятельно.

За последние сутки в столице подтвердили 4 952 новых случая COVID-19. За тот же период наблюдений вылечились еще 3 634 пациента.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее предположил, что во всех регионах РФ пик коронавируса придется на разный период. При этом следует ожидать его в первой декаде – середине ноября.

