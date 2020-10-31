Глава исследования рассказал о ходе испытаний "Спутник V" на пожилых

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Главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин рассказал о ходе испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" на добровольцах старшего возраста. Об этом сообщает газета "Известия".
Он подчеркнул, что участники испытания старше 60 лет не имеют побочных эффектов. Группа добровольцев состояла из 28 человек. Дозу вакцины они получили 28 октября.
"Ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций отмечено не было. Никаких проявлений мы не отметили. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона", – отметил Ломакин, добавив, что у добровольцев младшего возраста в первые сутки после ведения вакцины наблюдалось предгриппозное состояние и повышение температуры.
Специалист предположил, что такая реакция пожилых людей может быть связана с их подавленным иммунитетом, который не так ярко реагирует на вакцину.
По словам Ломакина, добровольцев в течение испытания дважды ждет госпитализация. Сначала на шесть дней после получения первой дозы вакцины, затем на три дня для введения второй.
"В течение полугода эти больные проверяются: они будут приходить в больницу, с ними будут контактировать по телефону. У них возьмут разные анализы крови, чтобы выяснить некоторые вопросы и с точки зрения безопасности, и с научной стороны", – высказался Ломакин.
Он подчеркнул, что в исследование планируется включить 110 человек из групп риска.
Ранее сообщалось, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 20 тысяч участников исследования, еще 10 тысяч человек получили оба компонента препарата. Также в рамках гражданского оборота сейчас вакцину получают врачи и учителя.
Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции может начаться уже в конце текущего года. По словам президента, в первую очередь вакциной обеспечат граждан РФ.
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