Около 2 тыс нарушений ПДД пешеходами выявлено в Москве за день

18:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили 30 октября около двух тысяч нарушений правил дорожного движения пешеходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Мероприятие проводилось в рамках общегородского профилактического мероприятия "Пешеход". В ведомстве добавили, что всего было выявлено 1873 нарушения ПДД среди пешеходов и 885 – водителей транспортных средств.
Как уточняется, что в ходе мероприятия сотрудники ГИБДД уделяли особо внимание соблюдению правил перехода проезжей части и стоянки автомобилей в зоне действия пешеходных переходов.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что мероприятие проводилось в профилактических целях. В рамках акции инспекторы ДПС также провели беседы с горожанами о правилах безопасности на дороге, а также о необходимости использования светоотражающих элементов.
"Столичная Госавтоинспекция еще раз напоминает о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывает быть бдительными на улицах, во дворах и на проезжей части", – подчеркнули в управлении.
Ранее в столице был запущен конкурс видеоуроков о правилах дорожного движения. Лучшие работы разместят в библиотеке Московской электронной школы. Главная задача конкурса заключается в сокращении детского травматизма на дорогах. Итоги конкурса подведут 21 декабря.
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