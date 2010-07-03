Около 2 тыс нарушений ПДД пешеходами выявлено в Москве за день

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили 30 октября около двух тысяч нарушений правил дорожного движения пешеходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Мероприятие проводилось в рамках общегородского профилактического мероприятия "Пешеход". В ведомстве добавили, что всего было выявлено 1873 нарушения ПДД среди пешеходов и 885 – водителей транспортных средств.

Как уточняется, что в ходе мероприятия сотрудники ГИБДД уделяли особо внимание соблюдению правил перехода проезжей части и стоянки автомобилей в зоне действия пешеходных переходов.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что мероприятие проводилось в профилактических целях. В рамках акции инспекторы ДПС также провели беседы с горожанами о правилах безопасности на дороге, а также о необходимости использования светоотражающих элементов.

"Столичная Госавтоинспекция еще раз напоминает о важности и необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывает быть бдительными на улицах, во дворах и на проезжей части", – подчеркнули в управлении.

Ранее в столице был запущен конкурс видеоуроков о правилах дорожного движения. Лучшие работы разместят в библиотеке Московской электронной школы. Главная задача конкурса заключается в сокращении детского травматизма на дорогах. Итоги конкурса подведут 21 декабря.

