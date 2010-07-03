Фонд кино опроверг информацию о выводе денег в офшоры

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Фонд кино опроверг сообщения СМИ о выводе бюджетных средств в офшоры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"В отчете Счетной палаты РФ нет ни слова о выводе бюджетных средств в офшоры. Там приведен пример того, как российская кинокомпания заказывала услуги у зарубежной компании, действительно зарегистрированной на Кипре", – отметили в Фонде кино.

В пресс-службе подчеркнули, что российские законы не запрещают в рамках производственного процесса заказывать определенные работы, например, по созданию компьютерной графики, у зарубежных компаний.

Отмечается, что организации кинематографии предоставляют в Фонд кино реестр всех расходов по созданию фильма, включая средства господдержки.

"Таким образом, анализ Счетной палаты затронул не только предоставленные Фондом средства, но собственные средства организаций кинематографии", – заявили в пресс-службе.

Ранее РБК опубликовал материал, в котором привел данные проверки Счетной палатой деятельности Фонда кино и Минкультуры с 2017 по сентябрь текущего года. Указывается, что контрольное ведомство отметило непрозрачность механизма отбора заявок на оказание господдержки министерства. В бюллетене отмечается, что существуют риски неэффективного использования средств федерального бюджета.