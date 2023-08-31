Ортопед объяснил, как правильно выбирать рюкзак для школы

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Выбор школьного рюкзака связан со здоровьем ребенка. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на травматолога-ортопеда отделения № 9 Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова Минздрава России Юрия Молоткова.

По его словам, во время покупки ранца стоит учесть несколько факторов: состояние здоровья школьника, его массу тела и вес груза, который он будет носить с собой.

Поэтому нормальной массой портфеля будет до 15% от массы тела ребенка. Если эта цифра будет больше, то у школьника изменится походка и осанка, что негативно отразится на его здоровье.

"Когда рюкзак становится слишком тяжелым, он "оттягивает" ребенка назад. Из-за этого увеличивается наклон таза – так организм пытается "сбалансировать" нагрузку. Далее меняется походка, вся нагрузка идет на поясницу, таз и суставы ног", – утверждает специалист.

При долгом ношении недопустимых тяжестей у ребенка могут появиться боли, дискомфорт и другие проблемы, которые скажутся на качестве жизни и на продуктивности школьника.

В связи с этим врач рекомендует покупать именно рюкзаки и следить, что ребенок носил его только на двух плечах.

"Современные сумки-шоперы носят на одном плече, что достаточно сильно влияет на наш организм. Тело пытается сбалансировать непривычное состояние, поэтому возникает нефизиологичная нагрузка на мышцы спины и ног, что приводит к болям и усталости", – добавил эксперт.

Ранее депутаты предложили выделить из резервного фонда правительства по 26 тысяч рублей на подготовку к школе для семей с детьми. При этом если родители проживают на территориях, приграничных к Украине, или в новых регионах РФ, то выплата должна составлять 30 тысяч рублей.

По словам первого зампреда комитета Госдумы Яны Лантратовой, семьям с детьми приходится все тяжелее, поскольку цены на школьные принадлежности и одежду растут. При этом многие из родителей вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу.

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