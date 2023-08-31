Психолог объяснила, когда не стоит делать пластические операции

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Некоторые люди относятся к своему внешнему виду с пристрастием и пытаются его изменить. Это является болезненным состоянием, сообщает News.ru со ссылкой на психолога, доктора медицинских наук Жанну Гарданову.

"Основной контингент людей, которые делают пластические операции, – это девушки, стремящиеся быть на виду у всех и пользоваться вниманием, то есть это черта личности", – отметила она.

Однако люди, которые относятся к себе с пристрастием, видят не реальное свое отражение, а то, что внушили себе, объяснила специалист. Она уточнила, что при таком состоянии не следует прибегать к пластическим операциям.

По словам эксперта, вместе с хирургами работает консультант-психиатр, который может оценить адекватность обращения человека.

"Также есть категория женщин, которые стремятся нанести себе какие-то повреждения или изменить внешность в рамках депрессивного состояния. В таком случае я бы посоветовала обратиться к психиатру", – заключила собеседница издания.

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