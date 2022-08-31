Психолог посоветовала не настраивать ребенка на школу негативными мыслями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Родителям необходимо создать для ребенка комфортные и благоприятные условия для выбора в процессе подготовки к школе. Это станет для него психологической поддержкой, объяснила психолог Наталья Малышева в разговоре с "Лентой.ру".

Родители, которые настраивают детей на школу как на "11 лет каторги", заранее формируют у ребенка неправильный подход к обучению. По словам эксперта, лишь небольшой процент первоклассников воспринимает начало нового учебного года с радостью.

"Удивительно, что родители соглашаются с детьми и поддерживают, что "это каторга на 11 лет", а потом удивляются, почему ребенок не желает учиться дальше и искать работу", – сказала психолог.

Малышева посоветовала родителям поддержать ребенка и посетить его первый праздник в честь начала учебного года вне зависимости от возраста школьника. Она также отметила необходимость в том, чтобы взрослые учитывали мнение ребенка и доверяли ему, например, в покупке тетрадей и других принадлежностей.

"Важно предоставлять ребенку самостоятельно выбирать форму и букет, таким образом он ощущает себя взрослым и видит важность этого процесса. Вы можете направлять, но выбирать он должен сам", – посоветовала эксперт.

Путь до школы ребенок также может выбрать самостоятельно, уточнила Малышева. Родители могут высказаться о своих предпочтениях, объяснив, чем другая дорога будет лучше для школьника.

По мнению эксперта, подобные практики помогут ребенку усвоить больше информации, найти общий язык со сверстниками и привыкнуть к новому режиму.

До этого Сергей Собянин заявил, что в 2022 году в московские школы пойдет рекордное число первоклассников. В первых классах столицы ожидают 119 тысяч человек. Всего в образовательных учреждениях города – школах и детских садах – будут обучаться более 1,6 миллиона детей.