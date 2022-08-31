Психолог посоветовала не настраивать ребенка на школу негативными мыслями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Родителям необходимо создать для ребенка комфортные и благоприятные условия для выбора в процессе подготовки к школе. Это станет для него психологической поддержкой, объяснила психолог Наталья Малышева в разговоре с "Лентой.ру".
Родители, которые настраивают детей на школу как на "11 лет каторги", заранее формируют у ребенка неправильный подход к обучению. По словам эксперта, лишь небольшой процент первоклассников воспринимает начало нового учебного года с радостью.
"Удивительно, что родители соглашаются с детьми и поддерживают, что "это каторга на 11 лет", а потом удивляются, почему ребенок не желает учиться дальше и искать работу", – сказала психолог.
Малышева посоветовала родителям поддержать ребенка и посетить его первый праздник в честь начала учебного года вне зависимости от возраста школьника. Она также отметила необходимость в том, чтобы взрослые учитывали мнение ребенка и доверяли ему, например, в покупке тетрадей и других принадлежностей.
"Важно предоставлять ребенку самостоятельно выбирать форму и букет, таким образом он ощущает себя взрослым и видит важность этого процесса. Вы можете направлять, но выбирать он должен сам", – посоветовала эксперт.
Путь до школы ребенок также может выбрать самостоятельно, уточнила Малышева. Родители могут высказаться о своих предпочтениях, объяснив, чем другая дорога будет лучше для школьника.
По мнению эксперта, подобные практики помогут ребенку усвоить больше информации, найти общий язык со сверстниками и привыкнуть к новому режиму.
До этого Сергей Собянин заявил, что в 2022 году в московские школы пойдет рекордное число первоклассников. В первых классах столицы ожидают 119 тысяч человек. Всего в образовательных учреждениях города – школах и детских садах – будут обучаться более 1,6 миллиона детей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: