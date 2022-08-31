Иммунолог назвал новые варианты COVID-19 природной вакциной

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Новые варианты "Омикрон"-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 в большинстве случаев протекают бессимптомно, создавая прочный иммунитет. Их можно назвать природными вакцинами, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Эксперт отметил, что BA.4 и BA.5 протекают легче, чем первые варианты "Омикрона". При этом у 90% зараженных нет симптомов COVID-19.
"А еще надо число выявленных зараженных умножить на шесть и прибавить их как тех, кто никуда не обращался и тест не делал. То есть в шесть раз больше реально зараженных, чем выявленных тестированием", – приводит слова Жемчугова Ura.ru.
Вместе с тем специалист подчеркнул, что увеличение количества бессимптомных случаев не дает поводов для паники. Он призвал перестать сообщать количество зараженных коронавирусом и называть их больными. По его мнению, нужно говорить о числе умерших, так как их количество постоянно уменьшается.
"Даже в ВОЗ об этом сказали, что количество умерших снижается, и тогда всем с этим будет понятно, что сейчас опасности практически нет. Она сохраняется только для групп риска в первую очередь с угнетенным иммунитетом в результате заболевания либо получающих иммунодепрессанты", – заключил иммунолог.
В России за сутки выявили 46 321 новый случай коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране подтверждено 19 528 969 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии заболевание перенесли 18 596 634 человека. Число госпитализированных за последние 24 часа составило 4 232 человека. Выздоровели 39 054 пациента.
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