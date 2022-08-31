Более половины регионов России запретят продажу алкоголя 1 сентября – СМИ

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В этом году более чем в половине регионов России будет запрещено продавать спиртное 1 сентября.
К такому выводу пришли эксперты Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), проанализировав местное законодательство и заявления властей. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что речь идет о 47 областях, республиках и автономных округах. Так, в День знаний нельзя будет купить алкоголь в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Курской, Кировской и Ленинградской областях.
Как отметил глава ЦИФРАА Вадим Дробиз, в части регионов спиртное в магазинах будет недоступно целые сутки, а в некоторых только ночью. При этом в Москве и Санкт-Петербурге данные ограничения не будут введены.
Согласно закону "О государственном производстве и обороте этилового спирта...", пояснил эксперт, в России запрещено продавать алкоголь несовершеннолетним, в точках вблизи учебных заведений, а также с 23:00 до 07:00. Эти ограничения действуют на федеральном уровне для всех без исключения субъектов РФ, однако местные власти имеют право их ужесточать, в том числе вводить запреты на продажу спиртного в определенные дни.
По нению Дробиза, такой подход вряд ли можно назвать эффективным, поскольку людей о предстоящем запрете предупреждают заранее и у них есть время подготовиться.
"По идее, ограничение должно повлиять на школьников старших классов. Но его введение только на время утренних часов вызывает вопросы. Ведь уроки закончатся как раз в обед, когда спиртное станет доступным", – сказал он.
Ранее Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. По словам главы государства, не следует относиться к проблеме алкоголизма как к чему-то второстепенному. Президент призвал развивать инфраструктуру для занятий спортом, уделить необходимое внимание объектам культуры, а также заниматься вопросами здравоохранения.
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