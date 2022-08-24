В ГД поддержали идею продажи алкоголя на летних верандах

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Запрет на продажу алкоголя на летних верандах может быть отменен при условии соблюдения культуры питья. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике от партии КПРФ Николая Арефьева.

По словам парламентария, вопрос употребления напитков с содержанием спирта можно соотнести с культурой нации.

"Если люди умеют пить в ограниченном количестве спиртные напитки, то их можно пить везде: и в ресторанах, и на летних площадках, и в бане, и где угодно. Но если люди привыкли напиваться до свинского образа, то, конечно, тогда надо запрещать", – объяснил депутат.

По его словам, отменить запрет можно, поскольку число посещений ресторанов в РФ снизилось в 2,5 раза. Люди не будут злоупотреблять алкоголем в кафе и ресторанах, добавил он.

Ранее в СМИ сообщали, что сенатор Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому будет разрешена продажа спиртных напитков в летних кафе и верандах на всей территории РФ. Реализация указанной продукции могла бы стать разрешенной для заведений, имеющих не только веранду, но и лицензию на продажу алкоголя.

Инициативу сенатора поддержал Минфин. Однако в ведомстве отметили, что Кутепов использовал в законопроекте термин, которого нет в законодательстве РФ – "оборудованная площадка, временно примыкающую к стационарным объектам общественного питания", под которой он имел ввиду летнюю веранду.