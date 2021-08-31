Адвокат рассказала, какой документ необходимо всегда носить с собой

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

При себе всегда необходимо иметь паспорт, хотя по закону россияне не обязаны всегда носить его с собой. Однако данный документ могут заменить водительское удостоверение, военный билет, служебное, пенсионное удостоверение или заграничный паспорт, считает адвокат Елена Кудерко.

"Предъявить такое удостоверение личности, как паспорт, могут предложить в банке при совершении финансовых операций, поскольку банковская тайна охраняется законом и разглашается только ее владельцу", – сказала Кудерко агентству "Прайм".

Кроме того, войти в здание суда и на режимные объекты получится только после предъявления паспорта. Однако в магазине при покупке алкоголя или табачных изделий кассира должен устроить любой документ с фотографией и датой рождения, поскольку ограничения связаны именно с возрастом. Однако паспорт потребуется в случае возврата товара в магазин, поскольку нужно будет оформить документы.

Кудерко посоветовала носить с собой если не оригинал, то скан или фото паспорта. Также она напомнила, что нельзя оставлять паспорт в залоге.

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