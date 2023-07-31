Россиян больше всего раздражает курение электронных сигарет на работе

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Россиян больше всего раздражает в коллегах курение электронных сигарет на рабочем месте. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" для "АльфаСтрахования".

По данным опроса, привычку курить электронные сигареты на работе назвали раздражающей 97% россиян. Столько же респондентов заявили, что им не нравится, когда коллеги создают дублирующие чаты, в которых тратят время на пустые разговоры, отвлекаясь от работы.

При этом 73% опрошенных не переносят анимированные картинки и короткие видео в рабочих чатах, поскольку это сильно загружает память телефона.

Кроме того, в список раздражителей на рабочем месте россияне включили неприятный запах еды (92%), жадность и демонстративный отказ участвовать в сборе денег на коллективные мероприятия (27%), подлость (53%), единоличность и нежелание работать в команде (32%), невнимательность и безответственность (47%), а также непунктуальность и постоянные нарушения сроков выполнения работы (41%).

Еще 61% включил нечистоплотность в перечень раздражающих факторов. Кроме того, 72% сотрудников мешает привычка сослуживцев громко разговаривать по телефону.

Всего в исследовании приняли участие более 1,3 тысячи человек.

Ранее исследование выявило, что большинство россиян хотели бы оказаться на месте начальника. Среди желающих 54% первым делом распределили бы круг обязанностей своих сотрудников, 42% респондентов ввели бы систему премирования, а 40% наладили бы дисциплину.

Еще 38% россиян планируют провести оценку персонала в случае повышения до должности начальника. 36% участников исследования начали бы проводить тренинги и обучение.

Более 30% россиян заявили, что на работе конфликтуют из-за кондиционеров