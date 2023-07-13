Больше половины россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше половины россиян, 58%, за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса ПАО "Группа Ренессанс Страхование" и исследовательского центра "Зарплаты.ру", передает RT.

Аналитики выяснили, что 27% респондентов задерживаются на работе не меньше 1–2 раз в неделю. Кроме того, 49% опрошенных заявили, что они остаются на работе из-за резкого сокращения штата и нехватки сотрудников. При этом чаще всего задерживаются на своем трудовом месте жители Екатеринбурга – 65%.

Согласно результатам опроса, 32% граждан РФ заявили, что они дополнительно работают из-за сжатых сроков. В большей степени с этой ситуацией сталкиваются жители Новосибирска – 40%.

Эксперты уточнили, что, выполняя работу за других, на месте задерживаются еще 25% граждан. Причем 30% таких россиян проживают в Ростове-на-Дону.

Больше всего случаев задержки на рабочем месте происходят у бухгалтеров и финансистов – 66%, работников из сфер строительства и недвижимости – 62%. Также дольше обычного работают менеджеры по продажам – 53%, сотрудники отдела маркетинга и PR – 50%, IT-специалисты – 50%, отмечается в исследовании.

Аналитики также выяснили, что 89% россиян задерживаются на работе до 3 часов. Кроме того, 42% респондентов заявили, что из-за этого стали чаще обращаться к врачам.

В исследовании приняли участие более 2 тысяч соискателей.

Накануне карьерный консультант Екатерина Савченко рассказала, что самым подходящим временем для поиска работы считается начало весны и осени, когда на рынке труда больше всего вакансий. Однако в этот период конкуренция на место выше.

По словам специалиста, наиболее активный найм проводится с февраля по апрель. Также активными периодами найма являются сентябрь, октябрь и ноябрь.



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