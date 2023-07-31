Россиянам рассказали о побочном эффекте некоторых лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Некоторые лекарства могут вызывать необычную реакцию организма на ультрафиолетовое излучение, которая похожа на аллергию. Об этом в эфире радио Sputnik заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.

"У некоторых людей может возникать довольно странная реакция на него. Например, ожоги, вплоть до волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было. <...> Такая реакция на солнце встречается примерно у 1% населения Земли, но это довольно много людей – десятки миллионов. И главное, мы не можем предсказать, кому "повезет", – заявил эксперт.

По его словам, фотосенсибилизирующий эффект могут иметь некоторые лекарства. Водовозов объяснил, что ими могут быть как нестероидные противовоспалительные средства, включая ибупрофен, так и оральные контрацептивы, тетрациклиновые антибиотики и статины. В связи с этим врач призвал внимательно изучать инструкции к препаратам перед приемом.

В случае если лекарство провоцируют "аллергическую" реакцию на солнце, необходимо усилить защиту от ультрафиолетового излучения, добавил Водовозов. В частности, эксперт предложил передвигаться в тени, носить головной убор и солнечные очки, а также использовать солнцезащитные кремы с SPF и избегать солнечных лучей в период с 11:00 до 16:00.

Ранее дерматолог Екатерина Вертиева посоветовала использовать только специализированные солнцезащитные масла с SPF в составе. По ее словам, SPF-фильтры защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

В то же время эксперт не рекомендовала использовать природные масла. Как уточнили Вертиева, они, наоборот, притягивают солнечные лучи и увлажняют кожу, что может спровоцировать рак.

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