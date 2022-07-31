В России за стуки госпитализировали 982 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за последние сутки госпитализировали 982 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 39,9% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего выявлено 12 498 новых случаев коронавируса. Большинство из них пришлось на Москву – 3 773 случая, Санкт-Петербург – 1 596, Московскую область – 1258.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 38 человек. Между тем после прохождения лечения выздоровели 6 056 пациентов.

С начала пандемии в стране выявили 18 601 719 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 975 398 человек.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 10,7%. К настоящему времени полный цикл вакцинации в стране был проведен 89 104 188 миллионов раз.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией можно будет наблюдать в середине – конце августа, когда россияне начнут возвращаться из отпусков.

