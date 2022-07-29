Врач заявил о необходимости возобновить массовое тестирование на COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России необходимо возобновить массовое тестирование на коронавирус, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.
"По всей вероятности, опять надо вопрос поставить о возобновлении массового тестирования. И прежде всего надо врачей, которые выходят на вызов, или тех, кто ведет приемы в кабинетах, обеспечить этими наборами для взятия мазков", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
По словам специалиста, в настоящее время симптомы коронавирусной инфекции сложно самостоятельно отличить от простуды, в связи с чем нужно каждый раз брать мазок на наличие инфекции.
Ранее представители частных лабораторий рассказали о росте в несколько раз доли положительных тестов на COVID-19 в июле.
По словам главврача клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрея Позднякова, о новой волне коронавируса можно говорить при инфицировании 10% населения. При этом в Москве и Подмосковье в конце прошлой недели фиксировалось увеличение суточного процента положительных тестов на COVID-19 до 9%.
В свою очередь, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Оксана Гизингер отметила рост в три роза доли положительных результатов тестирования в России в первой половине июля по сравнению со второй половиной июня, в то время как спрос на диагностику среди физлиц вырос на 10% по итогам последних двух недель.
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