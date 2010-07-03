Галустян решил зарегистрировать бренд "Понять и простить"

Фото: Агентство "Москва"

В Роспатент поступила заявка от российского артиста и шоумена Михаила Галустяна на регистрацию бренда "Понять и простить", передает Агентство "Москва".

Если товарный знак будет зарегистрирован, то под этим брендом станет возможно производство фильмов, канцтоваров, безалкогольных напитков и спиртного. Также можно будет заниматься маркетингом и рекламой.

Представитель артиста заявил, что Галустян пока не будет комментировать регистрацию бренда.

В 2018 году вышел документальный фильм "Михаил Галустян. Понять и простить". Его производством занимался "Первый канал".