"Роскосмос" ожидает результаты работы комиссии по НПО Лавочкина

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Госкорпорация "Роскосмос" ждет результаты работы комиссии, которая проверяет НПО имени Лавочкина после ареста гендиректора Сергея Лемешевского. Об этом сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Мы ждем этих результатов. Как только комиссия закончит работу и представит эту информацию, мы о ней сразу сообщим", – цитирует Устименко РИА Новости.

Сообщения ряда СМИ, что результаты проверки объявят после 3 августа, представитель "Роскосмоса" назвал "придумкой". "Как логично можно назвать третье, при том, что четвертое – выходной?", – удивился он.

Ранее гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский был задержан по обвинению в мошенничестве и арестован до 19 сентября. Гендиректор официально покинет свой пост в НПО 2 августа. По информации следователей, Лемешевский, а также его сообщники Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков украли у "Роскосмоса" около 330 миллионов рублей через услуги адвокатской конторы "Третьяков и партнеры".