МВД попросило продлить арест обвиняемых по делу Магомедова до 5 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Министерство внутренних дел России обратилось в суд с просьбой продлить арест владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, а также экс-руководителю компании "Интекс" Артуру Максидову. Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского суда столицы Анастасия Дзюрко, передает Агентство "Москва".
По ее словам, суд рассмотрит данное ходатайство 1 августа.
По данным следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении и растрате 2,5 миллиардов рублей, а Максидов – более 668 миллионов рублей. Свою вину они отрицают.
Ранее сообщалось, что арест счетов и активов 16 компаний, который наложили в рамках данного уголовного дела, признали законным. Такое решение вынес Мосгорсуд.
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