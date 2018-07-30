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Общество

30 июля, 17:24

Суд оставил под арестом счета и активы 16 компаний по делу Магомедова

общество суды

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Арест счетов и активов 16 компаний, который наложили в рамках уголовного дела в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова признали законным. Такое решение вынес Мосгорсуд, сообщает Агентство "Москва".

Об отмене ареста просили представители компаний, ссылаясь на то, что решение Тверского суда незаконное и необоснованное, так как их работа никак не связана с преступной деятельностью.

Представитель АО "Русская тройка" и ООО "Система" Даниил Сидоров заявил, что нет документов, подтверждающих связь между компаниями и обвиняемыми.

Сидоров отметил, что арест банковских счетов парализует деятельность компаний, которые являются работодателями для тысяч людей.

Следователь Екатерина Емельянова, в свою очередь заявила, что подконтрольность всех юрлиц обвиняемыми подтверждена документами, показаниями свидетелей, а также оперативной информацией.

Как сообщалось ранее, Тверской районный суд арестовал счета и доли в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

По данным следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении и растрате 2,5 миллиардов рублей, а Максидов – более 668 миллионов рублей. Свою вину они отрицают.

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