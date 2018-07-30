Суд арестовал счета и активы 24 компаний по делу владельца группы "Сумма" Магомедова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Тверской районный суд арестовал счета и доли в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

Мосгорсуд рассматривает апелляции на арест 13 компаний, сообщает Агентство "Москва". Всего ограничения коснулись долей в уставных капиталах 24 предприятий.

В деле о хищении бюджетных средств три фигуранта – братья Магомедовы и экс-руководитель входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов. Часть похищенных ими средств выделяли на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

У Магомедовых изъяли миллион долларов, на эту сумму и банковские счета наложили обеспечительный арест. Это же коснулось четырех машин, двух квартир и доли в уставных капиталах юридических лиц. Суд также арестовал акции 13 компаний, входящих в "Сумму".

По информации следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – более 668 миллионов рублей. Свою вину они отрицают.