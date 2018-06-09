Суд арестовал квартиры и счета активов группы "Сумма" по делу братьев Магомедовых

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Тверской районный суд Москвы наложил арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юрлиц в рамках уголовного дела против владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, сообщает Агентство "Москва".

Защита обвиняемых не стала комментировать ситуацию, сославшись на подписку о неразглашении.

Магомедовым вменяют шесть эпизодов мошенничества по статьям о мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

По информации следствия, они похитили 2,5 миллиарда рублей, а бывший руководитель входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов – более 668 миллионов рублей. Свою вину фигуранты не признают.

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