Эксперт по выживанию назвал вещи, которые должны быть в "тревожном чемоданчике"

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При эвакуации в случае атаки беспилотников или других происшествий следует брать с собой "тревожный чемоданчик", в котором будут аптечка, консервы и вода, заявил эксперт по выживанию Олег Гегельский. Об этом сообщает News.ru.

"Тревожный чемоданчик должен быть не только на случай атаки беспилотников, но априори и в мирное время. В нем должен быть перевязочный материал, дезинфицирующие средства, также личная аптечка", – объяснил он.

Гегельский также подчеркнул, что с собой нужно взять еду, например, это могут быть две-три банки консервов. Очень важно запастись водой – 1,5 литра на каждого члена семьи, добавил эксперт. Кроме того, стоит сложить теплые вещи, даже если на улице жара, подчеркнул он. Всегда нужно иметь газовую горелку, которая поможет согреться или подогреть еду для ребенка.

Такой "тревожный чемоданчик" нужен на тот случай, если необходимо будет долго находиться в укрытии, объяснил Гегельский.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по столице назвали плановыми видеоролики, посвященные повышению безопасности среди населения, и призвали граждан не поддаваться панике. По информации ведомства, они транслируются на билбордах Москвы с 2016 года.

