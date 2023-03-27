МЧС назвало плановыми видео о сборе "тревожного чемоданчика" на билбордах Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Видеоролики, посвященные повышению безопасности среди населения, транслируются на билбордах Москвы с 2016 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по столице.

Ранее в Сети распространилось видео, которое было показано на билбордах в Москве. В нем рассказывалось о том, как собирать "тревожный чемоданчик".

"Это плановые информационные видеоролики в рамках функционирования МЧС России. На билбордах они крутятся с 2016 года в целях повышения безопасности", – передает "Интерфакс" сообщение МЧС.

До этого в СМИ появилась информация о том, что представители ГУ МЧС по Калужской области рекомендовали жителям собрать базовый набор вещей на случай объявления на территории субъекта режима ЧС.

Позднее губернатор региона Владислав Шапша заявил, что местным жителям не нужно собирать "тревожный чемоданчик". По его словам, в регионе обеспечен должный уровень безопасности.



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