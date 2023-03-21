Андрея Румянцева назначили на должность врио начальника столичного ГУ МЧС России

Фото: vk.com/mosmchs

Полковника внутренней службы Андрея Румянцева назначили на должность временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Москве. Об этом указывается на сайте управления.

Согласно сообщению, Румянцев родился 13 апреля 1970 года в Костромской области. До переезда в Москву он находился на руководящих должностях в подразделениях МЧС РФ по Костромской и Ярославской областям. В 2021 году он занял пост заместителя начальника ГУ МЧС РФ по столице.

До этого СМИ сообщили, что руководителя ГУ МЧС РФ по столице Сергея Желтова освободили от должности. Также говорилось, что он перенес инфаркт во время пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова.

Желтов был начальником столичного главка с марта 2020 года. До этого он занимал должность исполняющего обязанности главы.

"Московский патруль": Баранов представил нового руководителя УВД по ЗАО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!