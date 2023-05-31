Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в начальниках

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Каждый третий россиянин (31%) не имеет претензий к начальству. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Наиболее распространенной привычкой начальников, как сообщили 7% опрошенных, является вспыльчивость. Еще 4% респондентов сообщили, что не довольны некомпетентностью вышестоящих по должности. Порядка 3% россиян негативными сторонами руководства считают прокрастинацию, ложь, непринятие мнения подчиненных, отсутствие дисциплины и обесценивание работы.

2 и 1% опрошенных не признают в начальстве высокомерие, безразличие, а также звонки после окончания рабочего дня и злоупотребление полномочиями соответственно.

Чаще всего нетерпимыми к вспыльчивости начальства становятся женщины. Мужчины чаще с негативом относятся к злоупотреблению полномочиями, некомпетентности и лжи со стороны начальства.

Ранее выяснилось, что порядка 40% работодателей готовы повысить зарплату сотруднику, чтобы удержать его в компании. При этом 29% заявили, что предложили бы дополнительное профильное обучение за счет компании. Около 14% работодателей считают, что если человек решил уволиться, то его не остановить.

