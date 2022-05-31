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Косметологи рассказали, как скрыть вмешательства во внешность, которые были проведены с помощью эстетической медицины. Об этом сообщает радио КП.

Как рассказала доктор Элиф Бенар, хитрость заключается в использовании небольшого количества филлеров.

"Скажите своему практикующему врачу, что вы хотите, чтобы применение филлера было практически незаметным. Он сможет деликатно увеличить губы, провести коррекцию щек и даже глубоких морщин, не выдавая вашего секрета", – отметила Бенар.

Дерматолог отметила, что не стоит делать инъекции у косметолога перед важным мероприятием из-за возможного появления синяков. Бенар посоветовала после процедуры приложить к лицу лед и при необходимости нанести корректор, чтобы скрыть следы.

Также специалисты напоминают, что цель подобных вмешательств состоит в том, чтобы выглядеть свежо.

"Вы поймете, что добились идеала, когда останетесь похожи на себя, но будете выглядеть более свежо, подтянуто и ярко", – приводятся в материале слова доктора Османа Башира Тахира.

Ранее дерматолог-косметолог Виктория Грибель рассказала, что для поддержания кожи лица в нормальном состоянии необходимо умываться минимум два раза в день, а летом – три. По ее словам, чем больше город, в котором живет человек, тем более внимателен он должен быть к своей коже. Грибель отметила, что женщины, очищающие лицо после макияжа лишь мицеллярной водой, также рискуют столкнуться с последствиями.

