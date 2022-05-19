Дерматолог предостерегла от осветления веснушек весной и летом

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Дерматолог Инна Петросова посоветовала людям с веснушками осветлять пигментные пятна осенью и зимой, а перед процедурой проконсультироваться с врачом.

Эксперт пояснила, что осветление подразумевает повреждение кожи, затем на ней может возникнуть негативная реакция под воздействием солнечных лучей.

"Если вы точно уверены, что это веснушки, то можно (осветлять. – Прим. ред.), но в определенное время. Сегодня, когда на улице весна и показатели ультрафиолета днем повышаются, естественно, уже ничего нельзя отбеливать. Нужно защитить кожу от солнца специальными солнечными фильтрами, которые находятся в кремах", – сказала Петросова News.ru.

Ранее дерматолог-косметолог Виктория Грибель рассказала, что для поддержания кожи лица в нормальном состоянии необходимо умываться минимум два раза в день, а летом – три. По ее словам, чем больше город, в котором живет человек, тем более внимателен он должен быть к своей коже.

