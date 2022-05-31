Минтруд РФ утвердил перечень вредных факторов для выдачи молока работникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минтруд РФ в согласовании с Роспотребнадзором утвердил перечень вредных факторов на производстве, при которых работникам бесплатно выдается молоко.
Из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, следует, что к вредным факторам относятся химический (неорганические соединения, металлы), биологический (микроорганизмы-продуценты) и физический (ионизирующее излучение).
Выдача молока должна происходить в буфетах, столовых и других местах, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра.
Документ вступает в силу 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, сколько россиян работают в сферах с вредными условиями труда. По его словам, в таких областях задействованы около 10 миллионов граждан.
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