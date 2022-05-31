Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 31 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода. Пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 16...18 градусов, по области – 14...19 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова сообщила, что погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра. Температура будет соответствовать климатической норме.

В частности, в среду, 1 июня, температура воздуха составит 22–24 градуса. К выходным будет немного прохладнее – 17...22 градуса.

