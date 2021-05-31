В РФ предложили ввести уголовное наказание за нарушение прав ребенка при разводе родителей

Фото: depositphotos/motortion

Родитель, который после развода нарушает право ребенка видеться с другим родителем, должен подвергаться уголовному преследованию. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на детского омбудсмена столицы Ольгу Ярославскую.

Она рассказала, что уже обратилась в министерство юстиции с просьбой внести соответствующие поправки в законодательство.

Ярославская подчеркнула, что ребенок одинаково любит обоих родителей, однако после развода взрослые порой не исполняют решение суда и даже выкрадывают детей.

"Уполномоченный не имеет права вмешиваться в решение суда по закону. Я сейчас выступаю инициатором, чтобы Минюст принял срочные меры: пора уже возбуждать уголовные дела на тех родителей, которые не исполняют решение суда. Я в этом усматриваю ущемление прав ребенка, потому что он лишается одного из родителей", – сказала детский омбудсмен.

Директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова сообщила, что поддерживает подобную инициативу. Она напомнила, что пару лет назад такую идею озвучивал Минюст.

Марова отметила, что ответственность должна наступать последовательно: сначала административная, затем уголовная.

Она добавила, что сейчас в значительном числе случаев решение суда не исполняется, а максимальное наказание, которое за это грозит, – штраф две тысячи рублей. Большинство нарушителей готовы его заплатить, но в итоге создается иллюзия, что судебные решения необязательны к исполнению.

Руководитель фонда добавила, что необходимо установить одинаковую ответственность для обоих родителей, уточнив, что под уголовным преследованием не имеется в виду лишение свободы.

"Уголовная ответственность – это когда ты не можешь на определенные работы устроиться. Когда твой ребенок подрастает и не может устроиться на госслужбу из-за судимости у родителя. И многое другое", – заключила Марова.

Ранее стало известно, что соцсеть "Одноклассники" и портал госуслуг запускают образовательный проект для родителей, которые растят детей в одиночку. Пользователям помогут разобраться в своих правах, познакомиться с видами господдержки и льгот, а также расскажут, как защитить интересы на работе, при разводе и оформлении алиментов.