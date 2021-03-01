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Общество

18:34

"Одноклассники" и портал госуслуг запустили курс для одиноких родителей

общество

Фото: depositphotos/mary_smn

Образовательный проект для родителей, которые растят детей в одиночку, запускают "Одноклассники" и портал госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе социальной сети.

Пользователям помогут разобраться в своих правах, познакомиться с видами господдержки и льгот, а также расскажут, как защитить интересы на работе, при разводе и оформлении алиментов.

Уточняется, что одной из первых тем станут выплаты на детей: суммы, условия и порядок оформления в 2021 году. В официальной группе "Госуслуги: для родителей" будут выходить тексты о правах и доступных льготах два раза в неделю в течение месяца.

Также в "Одноклассниках" 1 марта пройдет прямой эфир, в котором примут участие родители, юрист и психолог.

Ранее стало известно, что в России с 1 марта изменились правила, по которым многодетным семьям начисляются пособия.

Уточняется, что была отменена беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет. Речь идет о семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

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