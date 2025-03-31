Центры госуслуг наградят номинантов конкурса "Открытка Победы"

Фото: пресс-служба Музея Победы

Центры госуслуг проведут награждение номинантов международного конкурса "Открытка Победы", который каждый год проводит Музей Победы вместе с фондом "Защитники Отечества". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне центры госуслуг учредили специальную номинацию "Хранить вечно". К участию будут допущены работы, в которых отражена тема памяти о войне и несгибаемом духе защитников Родины.

Заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Москвы Кристина Сиротинина отметила, что офисы "Мои документы" уделяют большое внимание сохранению истории России, поэтому реализуют соответствующие выставочные и культурно-просветительские проекты. Она выразила надежду, что жители столицы примут активное участие в "Открытке Победы".

Принять участие может каждый, кому уже исполнилось 6 лет. Заявки принимаются до 14 апреля включительно. Сам конкурс проводится на сайте Музея Победы, его итоги будут оглашены 30 апреля.

Все авторы получат именные сертификаты, а лучшие работы будут представлены в виртуальной галерее на сайте музея. Победителей также наградят в Музее Победы в начале мая.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым 9 августа в парке Победы на Поклонной горе пройдет XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле", который будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В этом году участие в этом мероприятии примут 1,5 тысячи представителей более чем 60 регионов России.

На фестивале будут традиционно проводиться конкурсы, в рамках которых жюри назовет победителей в восьми номинациях: "Лучший хоровой коллектив", "Лучший хореографический коллектив", "Лучший вокально-хореографический коллектив", "Лучший народный ансамбль", "Лучший духовой оркестр", "Лучший народный мастер", "Лучший товаропроизводитель" и "Лучшая коллекция одежды".

