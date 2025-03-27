Издание "Аргументы и факты" подготовило спецпроект "Мы победили!"

Фото: aif.ru/Эдуард Кудрявицкий

Просветительский проект "Мы победили!", подготовленный "Аргументами и фактами", расскажет истории рядовых солдат и маршалов Победы, сообщает aif.ru.

В проект вошли свыше 150 публикаций, в том числе истории женщин на войне и детей войны, публикации о подвигах тружеников тыла, работе разведчиков и спецслужб, освобождении концлагерей и разоблачении зверств фашистов.

Кроме того, проект будет пополняться новыми материалами в течение всего юбилейного года 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что в этот год патриотические проекты станут еще шире и масштабнее. Подготовка к юбилею чрезвычайно важна, поэтому российским школам и другим учебным заведениям стоит уделить этому должное внимание, добавлял российский лидер.

