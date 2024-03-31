Почти 500 детей из Белгородской области принял Ставропольский край

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Ставропольский край 31 марта принял 470 детей из Белгородской области. Их разместят в гостиницах, детских лагерях и санаториях. Об этом сообщило региональное министерство образования и молодежной политики в своем телеграм-канале.

В публикации указано, что детей и их сопровождающих встретили на железнодорожном вокзале Невинномысска. Им помогали выгрузиться из вагонов сотрудники МЧС, волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, добровольцы образовательных организаций города, представители органов исполнительной власти и общественности.

По информации министерства, ребят сразу отправили в пункты временного размещения, где им предоставили условия для комфортного проживания. Их обучение организуют в ближайших школах, при приеме детей обеспечат учебниками и канцелярией. Также психологи готовы оказать необходимую психологическую помощь, добавили там.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале написал, что для детей, которые прибыли в город-курорт для временного проживания, организуют занятия спортом и творчеством в учреждениях дополнительного образования. С его слов, ребятам также проведут программу по городам Кавказских Минеральных Вод, устроят походы в музеи и экскурсии на пятигорские предприятия.

Ранее сообщалось, что дети с родителями прибыли из Белгорода в Подмосковье. Почти 400 человек разместили в лагерях, где для них организовали проживание, пятиразовое питание, обучение в школах и культурную программу.

Смены в лагерях продлятся 21 день. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, белгородцы могут остаться в регионе, насколько потребуется.