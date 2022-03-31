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Диетолог рассказала про опасный кефир

Правило трех дней: диетолог рассказала, чем опасен "старый" кефир
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/spaskov

Кефир, хранящийся более трех дней, не следует пить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, прежде всего про кефир стоит забыть тем, у кого индивидуальная непереносимость и аллергия на молочный белок. В остальных же случаях необходимо обращать внимание на время приготовления, поскольку в зависимости от этого меняются и свойства.

Однодневный, "молодой" кефир – мягкий, его дают даже младенцам. Но дальше, когда бактерии продолжают свою работу и сбраживают сахар все больше и больше, он превращается практически в уксус. Кефир становится достаточно кислым, появляется этанол, то есть алкоголь.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Поскольку в "старом" кефире (больше трех дней) есть крепость, его не стоить пить людям с обострениями заболевания ЖКТ, в частности при гастрите, язве и панкреатите. "Он слишком кислый, может вызывать раздражение", – предупредила врач.

"Не стоит пить кефир и автомобилистам перед тем, как сесть за руль, поскольку количество этанола в крови может превысить допустимую норму", – добавила Соломатина.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила об опасности употребления чая. По словам специалиста, слишком горячий напиток обжигает слизистую, что может в дальнейшем привести к раку пищевода.

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