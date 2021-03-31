Названы самые популярные пакеты услуг в офисах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Рождение ребенка" – самый востребованный пакет услуг, который жители столицы оформляют в офисах "Мои документы". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Молодым родителям необходимо оформить сразу несколько документов на новорожденного, при этом в офисе "Мои документы" предлагают сделать это разом.

Мамы и папы могут оставить заявку на получение свидетельства о рождении, получить справку о появлении малыша на свет, СНИЛС, полис ОМС, зарегистрировать нового члена семьи по месту жительства, оформить ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, получить государственный сертификат на материнский капитал, загранпаспорт со сроком действия на пять лет и другие важные бумаги.

Пакеты услуг появились в офисах "Мои документы" в 2016 году, за все время существования программы набор "Рождение ребенка" был оформлен 450 тысяч раз.

Вторым по популярности стал пакет "Многодетная семья", предназначенный для семей, в которых воспитывается не менее трех детей. Родителям необходимо подать заявление на портале mos.ru, после чего они получат льготный статус, позволяющий получать поддержку от города.

"Подать заявки на оформление всех льгот разом можно, выбрав пакет "Многодетная семья". В него входит получение удостоверения многодетной семьи города Москвы, карты москвича, льготы по налогу на имущество, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи", – отмечается в материале.

В офисах "Мои документы" родителям также помогают оформить ежемесячную выплату на возмещение роста стоимости продуктов питания и получить парковочное разрешение для многодетной семьи.

С 2016 года многодетные семьи оформили более 100 тысяч пакетов документов.

Замыкает тройку лидеров набор "Оформление наследства". За пять лет москвичи обращались к консультантам по этому пакету более 60 тысяч раз.

Всего в центрах госуслуг доступны девять пакетов услуг. Помимо уже названных, это "Я – автомобилист", "Я оплачиваю налоги", "Я потерял документы", "Смена места жительства", "Приобретение жилья" и "Перемена имени".

Чтобы подать заявление на получение пакета документов, достаточно одного визита в офис. Когда бумаги готовы, заявитель получает СМС, после чего документы можно забирать.

Ранее сообщалось, что на сайте центров госуслуг появился виртуальный помощник. Он поможет найти информацию по оформлению конкретной услуги или записаться на прием к специалисту.