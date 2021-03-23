Новый флагманский центр "Мои документы" планируют открыть на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение о создании нового флагманского центра "Мои документы" на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что центр откроется в торговом центре "Метрополис" в САО. Там будет работать 61 окно приема для предоставления государственных услуг. Также на седьмом этаже парковочной зоны обустроят отдельный паркинг на 50 машино-мест для осмотра автомобилей сотрудниками ГИБДД.

Кроме того, во флагманском центре откроют современный медицинский диагностический комплекс для проведения первичных обследований состояния здоровья и дополнительные сервисы: туристическое бюро "Мои путешествия", зону общественного питания и отдыха "Мое кафе", а также фотоателье "Мое фото".

Новый флагманский центр "Мои документы" САО станет шестым по счету в столице.

Ранее власти Москвы рассказали о работе центра "Мои документы" в поселении Первомайском. Сотрудники офиса оказали более 27 тысяч услуг, самой популярной из которых стало предоставление информации жилищного учета.