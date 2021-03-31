Синоптик предупредил о весенних заморозках в центре Европейской России

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Весенние заморозки ожидаются в центре Европейской России в выходные. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Синоптик сообщил, что в пятницу, 2 апреля, в центральной части Европейской России ожидаются осадки. В частности, в некоторых районах пройдут дожди, вероятен мокрый снег.

"Температура в ночь на пятницу будут в диапазоне от 0 до +5 градусов, а в ночь на субботу – от -3 до +2 градусов", – отметил Вильфанд.

В субботу днем вновь пройдут осадки в виде мокрого снега. Такая погода ожидается на всей территории центра Европейской России, заявил специалист.

"В ночь на воскресенье будут отрицательные температуры – от 0 до -5 градусов", – рассказал метеоролог.

При этом самая высокая температура ожидается в четверг, 1 апреля. Днем воздух может прогреться от 7 до 13 градусов тепла.

"Потом дневные температуры будут до 5–6 градусов", – пообещал Вильфанд.

Ранее Вильфанд назвал причину грядущей резкой смены погоды в центре России. Всему виной приход циклона, воздушные массы которого насыщены влагой.

За вторник и среду в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков ожидается в ночь на 31 марта.

Из-за непогоды городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство заступили аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.