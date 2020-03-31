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Общество

11:36

Москвичи выберут праздничную программу Дня молодежи

общество город праздники

Фото: depositphotos/mne_len

Проект "Активный гражданин" запустил голосование, посвященное Дню молодежи. Праздник отмечается в России 27 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам предлагается выбрать праздничную программу для этого дня: горожанам предстоит ответить на шесть вопросов.

"В частности, участникам предложат выбрать музыкальные жанры для концерта, решить, когда должны начаться праздничные мероприятия, выбрать хештег, который будет сопровождать фото с празднования Дня молодежи в социальных сетях: #МолодежьМосквы; #ЗачетнаяМосква; #ЗачетныйДеньМолодежи; #ДеньМолодежиМСК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что традиционно в День молодежи в Москве открываются десятки праздничных площадок, на которых проводятся мастер-классы, ярмарки вакансий, конкурсы и различные состязания.

Ранее в "Активном гражданине" стартовало голосование по проектам планировки территорий в пяти округах города. Сообщалось, что такие голосования впервые проходят в электронном виде.

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