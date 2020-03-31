Голосование по проектам планировки территорий стартовали в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили принять участие в голосованиях, посвященных проектам планировки территорий в пяти округах города. Голосования стартовали в проекте "Активный гражданин". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что проекты касаются районов Мещанский и Красносельский, Тимирязевский и Бутырский, а также Покровское-Стрешнево, Орехово-Борисово Северное и Царицыно.

Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, такие голосования впервые проходят в электронном виде.

"Экспозиции проектов, выносимых на электронные общественные обсуждения, будут доступны по 12 апреля включительно. За это время москвичи смогут ознакомиться с предлагаемыми проектами и оставить отзывы в специальной электронной форме", – приводятся в сообщении слова Княжевская.

Участники голосования смогут высказаться относительно четырех проектов проектировки, предусматривающие создание пешеходных переходов через железнодорожные пути и план реконструкции газопровода низкого давления.

По словам Княжевской, в рамках трех проектов планировки спроектированы внеуличные пешеходные переходы через железнодорожные пути МЦД. А четвертый проект предполагает замену бытового газопровода.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, отвечающий за развитие "Активного гражданина" отметил, что онлайн-платформа обеспечивает большую доступность, при этом участвовать могут те москвичи, которых затрагивает проект.

Ранее Княжевская рассказала, что в столице все публичные слушания переводят в электронный формат. По ее словам, решение обусловлено угрозой распространения коронавируса. Кроме того, Княжевская сказала, что таким образом москвичи смогут сэкономить время. Она подчеркнула, что все замечания, высказанные гражданами в рамках обсуждения городских проектов, будут переданы специалистам для рассмотрения.

Отмечается, что все экспозиции будут представлены на портале "Активный гражданин". Онлайн-платформа будет нормально работать при большом количестве посещений.

