Последний день марта стал самым теплым с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воскресенье, 31 марта, стало самым теплым днем в Москве с начала года, сообщает Гидрометцентр России.

В 10:00 на метеостанции ВДНХ зафиксировано 9,5 градуса со знаком плюс. Прежде первенство принадлежало субботе, 30 марта. Тогда воздух прогрелся до плюс 8,4 градуса.

Синоптики прогнозируют в последний день марта солнечную погоду с температурой от 10 до 12 градусов. Скорость ветра при этом составит 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Ближе к вечеру область пересечет атмосферный фронт, местами пройдет небольшой дождь, который освежит воздух.

1 апреля погода может немного испортиться. Ожидается кратковременный дождь. Направление ветра поменяется с теплого юго-западного на более прохладное северо-западное. При этом столбики термометров будут показывать до +8 градусов днем и +3 градусов – ночью.

Такая погода продержится всю неделю. В ночь на 2 апреля будет идти дождь, днем будет облачно, но без осадков. Термометры покажут +7 градусов, при этом влажность понизится, а потому тепло будет ощутимее, чем днем ранее. В среду, 3 апреля, хоть и будет облачно, но без осадков. Днем ожидается около 8 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что пока рано давать прогноз на длительный срок, поскольку он может быть неточным. В то же время, синоптики ожидают, что погода первой декады апреля будет теплее, чем показывают средние значения многолетних наблюдений.