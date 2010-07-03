Суббота стала самым теплым днем в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве зафиксирован самый большой показатель температуры с начала года. 30 марта воздух в столице прогрелся до плюс 8,4 градуса, сообщает центр погоды "Фобос".

До этой отметки столбики термометров поднялись в 17:00. Прежде первенство принадлежало 26 марта. Тогда в Москве было 7,8 градуса выше нуля.

По словам синоптиков, обновления рекорда стоит ждать в последний день месяца. "Завтра в столице максимальная температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла", – сказано в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о западном ветре с порывами от пяти до 10 метров в секунду. При этом в ночь на понедельник в столицу придут дожди.

