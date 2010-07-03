Выходные в Москве будут теплыми и солнечными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Предстоящие выходные в столице будут теплыми и солнечными. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Отмечается, что в субботу температура воздуха днем прогреется до +7 градусов, а в воскресенье столбики поднимутся до 8–9 градусов тепла.
При этом в центре "Фобос" сообщают, что тепло придет в столицу лишь на время. Уже в воскресенье холодный фронт принесет пасмурную погоду. "Не обойдется без дождей – это уже в ночь на понедельник", – уточнил представитель центра погоды.
Ранее сообщалось, что весна пришла в столицу на 10 дней раньше. По данным Гидрометцентра России, 26 марта средняя температура воздуха превысила климатическую норму более чем на два градуса.
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