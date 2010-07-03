Весна пришла в столицу на 10 дней раньше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Климатическая весна пришла в Москву на 10 дней раньше ожидаемого. Об этом сообщил российский Гидрометцентр. По данным на 26 марта, средняя температура воздуха превысила климатическую норму более чем на 2 градуса.

"Среднесуточная температура перешла через 0 в сторону положительных значений, то есть началась климатическая весна в столице примерно на 10 дней раньше средних сроков. Хотя погода в столице была неустойчивая, часто шли осадки. В итоге за 25 дней выпало 115 процентов от месячной нормы (39,2 миллиметра при месячной норме 34 миллиметра)", – сообщают метеорологи.

26 марта стало самым теплым днем весны. В 12:00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла +7,5 градуса, а в центре города, на Балчуге +7,9 градуса.

В субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, температура будет превышать норму и соответствовать показателям апреля. С 29 марта в Москве будет распространяться западный антициклон и начнет становиться теплее. 30 марта в столице днем будет +5...+10 градусов.