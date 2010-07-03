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08:43

Теплая и облачная погода ожидается в столице в субботу

общество погода

08:43

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу, 30 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 8 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".

В Москве и Подмосковье осадков не ожидается, температура воздуха составит 6–8 градусов со знаком плюс. Ветер подует западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Как отмечают синоптики, тепло придет в столицу лишь на время. Уже в воскресенье холодный фронт принесет пасмурную погоду.

Ранее сообщалось, что весна пришла в Москву на 10 дней раньше. По данным Гидрометцентра России, 26 марта средняя температура воздуха превысила климатическую норму более чем на два градуса.

общество погода

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