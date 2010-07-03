Солнечная и теплая погода ожидается в последний день марта

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Солнечная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 31 марта.

Как сообщает портал "Метеоновости", с западным ветром в регион продолжится поступление теплого воздуха. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду.

Максимальная температура в Москве составит от 10 до 12 градусов тепла, по области – от плюс 7 до плюс 12 градусов. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормального.

Относительная влажность воздуха составит около 60 процентов. Ближе к вечеру область пересечет атмосферный фронт, местами пройдет небольшой дождь, который освежит воздух.

30 марта воздух в столице прогрелся до плюс 8,4 градуса, что стало самым большим показателем температуры с начала года.