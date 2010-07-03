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16:06

Водителей призвали не торопиться менять резину

транспорт общество погода

16:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госавтоинспекция столицы призвала автовладельцев не торопиться менять зимнюю резину на летнюю.

Поспешность с заменой резины может привести к аварийным ситуациям, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

"В настоящее время на территории столичного региона наблюдаются неустойчивые погодные условия, на дорогах все еще возможно образование гололедицы", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из-за несоответствия технических возможностей автомобиля при маневрировании может произойти ДТП.

По прогнозам синоптиков, последние выходные марта порадуют москвичей по-весеннему теплой погодой. Воздух в городе прогреется до 10 градусов со знаком плюс, а осадков не будет.

Однако в понедельник, 1 апреля, погода может немного испортиться. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ветер подует северо-западного направления.

Такая погода продержится всю неделю. В ночь на 2 апреля прогнозируются дожди, днем будет облачно. В среду, 3 апреля, хоть и будет облачно, но без осадков. Днем ожидается около 8 градусов тепла.

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транспорт общество погода

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