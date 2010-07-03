Шутки за 300: погода подготовилась к 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Последние выходные марта порадуют москвичей по-весеннему теплой погодой. Воздух в городе прогреется до 10 градусов со знаком плюс, а осадков не будет, сообщает "Вечерняя Москва".

В то же время в понедельник, 1 апреля, погода может немного испортиться. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Направление ветра поменяется с теплого юго-западного на более прохладное северо-западное. При этом столбики термометров будут показывать до +8 градусов днем и +3 градусов – ночью.

Такая погода продержится всю неделю. В ночь на 2 апреля будет идти дождь, днем будет облачно, но без осадков. Термометры покажут +7 градусов, при этом влажность понизится, а потому тепло будет ощутимее, чем днем ранее. В среду, 3 апреля, хоть и будет облачно, но без осадков. Днем ожидается около 8 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что пока рано давать прогноз на длительный срок, поскольку он может быть неточным. В то же время, синоптики ожидают, что погода первой декады апреля будет теплее, чем показывают средние значения многолетних наблюдений.

Ранее сообщалось, что выходные в столице, 30 и 31 марта, станут самыми теплыми днями с начала года. Температура будет выше климатической нормы на 4–6 градусов.

Весна пришла в столицу на десять дней раньше. По данным Гидрометцентра России, 26 марта средняя температура воздуха превысила климатическую норму более чем на два градуса.